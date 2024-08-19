Continu is a powerful Learning Management Platform that teams love to use. Organizations use Continu to collect and curate all of their learning information in one place, manage online and in-person training, empower team collaboration, and track engagement. With the ‘Continu for Slack’ integration your users have the power to search content from Continu directly within Slack, as well as get Slack notifications when things happen on Continu. With Continu for Slack, you can: • Search Continu content directly within Slack

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