App Radar Insights enables you to regularly receive insights about your app and app store listing in Slack. This Slack integration helps you understand if and how your app can be found in Apple App Store and Google Play Store. With the integration, you can also more easily keep track of your app store reviews and app store features. With App Radar Insights, you no longer have to interrupt your daily workflow to check how your app is doing. All the information you need will be sent directly to your chosen Slack Channel. Let us do the hard work for you.