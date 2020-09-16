App Radar Insights enables you to regularly receive insights about your app and app store listing in Slack. This Slack integration helps you understand if and how your app can be found in Apple App Store and Google Play Store. With the integration, you can also more easily keep track of your app store reviews and app store features.With App Radar Insights, you no longer have to interrupt your daily workflow to check how your app is doing. All the information you need will be sent directly to your chosen Slack Channel. Let us do the hard work for you.
App Radar Insights pourra voir :
App Radar Insights pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
App Radar Software GmbH will retain Customer Data in accordance to EU GDPR
Règles d’archivage et de suppression des données
App Radar Software GmbH will remove Customer Data in accordance to EU GDPR
Règle de stockage des données
App Radar Software GmbH will store Customer Data in accordance to EU GDPR
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
The user may withdraw the consent to store his data at any time without providing a reason.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
support@appradar.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)