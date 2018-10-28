Standup Jack

Règle de conservation des données
Stored indefinitely in case people re-activate (happens a lot). Stored on an RDS instance on AWS.
Règles d’archivage et de suppression des données
People can email at support@standupjack.com and I'll remove their data immediately.
Règle de stockage des données
Stored indefinitely in case people re-activate (happens a lot). Stored on an RDS instance on AWS.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no