Règle de conservation des données
SatisMeter has a formal Data Retention Policy, which includes regular data backups for disaster recovery and business continuity purposes.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is backed up according to our Data Retention Policy. Hourly, weekly, and monthly.
Règle de stockage des données
SatisMeter does not store or process Customer Data in any form outside of the United States, other than for transit purposes, without the prior written consent of the Customer.
Customer Data is transmitted using secure protocols, on a dedicated link, and stored in a secured facility for backup.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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