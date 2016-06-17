This application lets you integrate I Done This with Slack. It gives you a command to create entries from Slack as well as letting you feed entries into a given Slack channel. You need to have a Paid Account with I Done This to use this app.
I Done This pourra voir :
I Done This pourra faire :
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