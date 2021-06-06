Trakstar Hire

Règle de conservation des données
Trakstar retains all their customer's data for at least 18 months after they have stopped using our services.
Règles d’archivage et de suppression des données
Trakstar allows its customers to permanently delete their data within the application.
Règle de stockage des données
Trakstar stores their customer's data in AWS Cloud that is encrypted at rest.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Primary data is hosted on AWS RDS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no