Règle de conservation des données
ReviewBot retains only the minimum data required to deliver review notifications and does not store Slack message content.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer data is deleted automatically when no longer required for notification delivery or upon app uninstallation.
Règle de stockage des données
Customer data is stored securely using industry-standard cloud infrastructure and is not shared with third parties.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no