Règle de conservation des données
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Règles d’archivage et de suppression des données
You may delete some or all of your data any any time using our product UI.
Règle de stockage des données
Your data is stored encrypted at rest, and is encrypted in transit.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
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Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs