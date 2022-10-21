Règle de conservation des données
We will retain all customer data for up to 5 years, unless requested for immediate deletion by a Seismic Knowledge administrator. Deletion can take up to 1 week to be processed.
Règles d’archivage et de suppression des données
All data is backed up daily with Azure, and backups are kept for 35 days. After that, the backups are automatically deleted from our cloud provider.
Règle de stockage des données
All data is encrypted at rest and transferred over SSL. Raw access is granted to engineers on a time-limited, as-needed basis through Azure Active Directory. Support engineers may have access in order to troubleshoot and assist users.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Seismic is entirely cloud-hosted with Microsoft Azure virtual machines, databases, and file storage, with the addition of MongoDB Atlas managed clusters. Everything is located in the United States.
Société chargée de l’hébergement des données
Microsoft Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
gpt-4o-mini
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
We don't retain data to train the model on any user data
Politique de confidentialité des données du LLM
Azure OpenAI, we don't retain data to train the model on any user data
Politique de résidence des données des LLM
We don't retain data to train the model on any user data