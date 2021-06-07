Questetra BPM Suite

Règle de conservation des données
Questetra does not have public policy.
We will retain data entrusted to us by our customers for the duration of the contract.
Even after the contract ends, we will retain for up to one year.
Règles d’archivage et de suppression des données
Questetra does not have public policy.
We do not archive data entrusted to us by our customers.
At the contract ends, DB data will be backed up and deleted.
Files and DB backup data will be deleted approximately one year after the contract ends.
Règle de stockage des données
Questetra does not have public policy.
Files are stored on AWS S3, and other data are stored on DB. DB runs on AWS EC2.
Files are also synchronously stored on AWS S3 another region.
DB data are backed-up daily and backup files are stored on AWS S3.
Site(s) de centre de données
Japon, États-Unis, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no