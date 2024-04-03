Thinkst Canary

Règle de conservation des données
We do not process or store personally identifiable or confidential information. Canary alerts remain on your Canary management console for as long as required and can be deleted at any time.
Règles d’archivage et de suppression des données
The Canary management console and all of it's data is removed when a subscription is terminated.
Règle de stockage des données
Full backups are performed daily. Backup data is encrypted.
Détails sur l’hébergement des données
Our data is hosted in single tenanted AWS EC2 instances within geographically suitable data centers.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no