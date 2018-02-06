Keep employees informed and engaged while empowering them to easily share company- approved content on social, transforming them into experts, advocates, and contributors.Community Managers in Dynamic Signal can now broadcast sharing opportunities to Slack channels. Please note that you must have an existing Dynamic Signal community to install this app. This integration is currently only available to Dynamic Signal's paid customers. To enable this integration, please contact your Customer Success Manager.
Dynamic Signal pourra voir :
Dynamic Signal pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
All
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
support@dynamicsignal.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)