Règle de conservation des données
Customers can choose their retention settings by contacting their Account Manager. The default retention setting for Customer Data is 3 years.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon customer deletion, Jiminny deletes customer data from our production environments within 30 days and backups are deleted within 60 days.
Règle de stockage des données
Jiminny store data with Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures, which allow recovery from a major disaster. Customer Data and our source code are automatically backed up nightly.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Irlande
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted in multiple availability zones
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no