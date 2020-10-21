Date du dernier test d'intrusion
2020-10-21
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
no
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
SAML-based solutions
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@splunk.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
The VictorOps Slack app communicates with the VictorOps platform. The VictorOps platform uses third parties to deliver notifications, as well as supporting one and two-way integration with various 3rd party services as configured by the customer.
Utilise la rotation de jeton
no