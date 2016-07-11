Règle de conservation des données
All persistent data in the database is stored for an indefinite period of time. Data deleted by users is only marked as deleted but it is preserved in the database. Also sinked log data and error reports are stored for indefinite period of time.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is archived in Google Storage service. This includes files, logs and database backups. There are no automated procedures for removing files from Google Storage service. All files are stored until they are manually removed if requested.
Règle de stockage des données
Session data, jobs scheduling is stored until it is used by the system. Session data is deleted after the session expires or user ends the session. Same for jobs, after the job is successfully executed all data related to the finished job is removed.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Services
L’application/le service a des sous-processeurs
no