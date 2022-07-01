Bob brings HiBob's people data and everyday HR actions into Slack, so employees, managers, and HR teams can get answers and take action without switching systems. With Bob in Slack, users can ask natural-language questions and receive live answers from HiBob, governed by the permissions configured in Bob. The assistant can only access and act on the data the authorized Bob service user is allowed to use. Bob helps teams reduce routine HR friction, improve self-service, and make trusted people context available where work already happens. What you can do: Employee data

Find employees and retrieve permitted employee profile fields, such as name, email, department, start date, manager, or other available fields.

Example: "Find all employees in the London R&D department and show their name, email, and start date." Time off

Check who's out, view time-off balances, and submit time-off requests where permitted.

Example: "Who's out today?" or "Submit vacation time off for April 12 to April 16." Tasks

Retrieve employee tasks, such as open onboarding or HR-related tasks.

Example: "Show open tasks for Emma Simmons." With Bob in Slack, employees can self-serve common HR questions, managers can get faster team context, and HR teams can reduce repetitive requests while keeping people data connected to Bob's existing permission model.