icanhazdadjoke

Règle de conservation des données
C653 Labs, Inc only collects and stores web application logs including connecting IP address and user-agent.
Règles d’archivage et de suppression des données
C653 Labs, Inc will automatically remove any data collected after 30 days.
Règle de stockage des données
C653 Labs, Inc will retain web application logs for as much as 30 days.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted in AWS with Cloudflare DNS and proxy.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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