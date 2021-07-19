marbot is an app for Slack to rollout event-driven AWS monitoring and delivering alerts and notifications to your team. First, marbot makes rolling out the monitoring configuration to all your AWS accounts and regions a breeze. The event-driven approach for monitoring grants you insights into your systems in real time. Second, marbot delivers actionable alerts and notifications to your team. If necessary, marbot reminds the team members to look into forgotten alerts and uses gamification to involve the whole team in solving incidents. marbot supports the following AWS services out-of-the-box. AWS account root user login

Amazon AppFlow

Amazon Athena

AWS Auto Scaling

AWS Backup

AWS Batch

AWS Budgets

AWS Certificate Manager (ACM)

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch Internet Monitor

AWS CodeCommit

AWS CodeBuild

AWS CodeDeploy

AWS CodePipeline

Amazon Data Lifecycle Manager (DLM)

AWS Elastic Beanstalk

Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon EC2 Fleet / Spot Fleet

Amazon Elastic Container Service (ECS)

Amazon Elastic Container Registry (ECR)

Amazon EBS

Amazon EMR

AWS Fargate Spot

Amazon GuardDuty

AWS Glue

AWS Health

Amazon Inspector

AWS IoT Analytics

Amazon Macie

Amazon OpenSearch

AWS OpsWorks

Amazon RDS

AWS Security Hub

AWS Systems Manager (SSM)

AWS X-Ray On top of that, marbot integrates with the following 3rd party services: GitHub

Bitbucket

Email

HTTP(S)

Jenkins

New Relic

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bucketAV Don't miss a whisper from AWS!

1,500 teams monitor their AWS accounts already

100,000 alerts and notifications delivered by marbot per month