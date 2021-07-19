Règle de conservation des données
Alerts and logs are removed after 14 days automatically. Endpoints are stored as long as the bot belongs to a channel or group. Workspace settings are stored as long as the bot is installed. No other data is collected.
Règles d’archivage et de suppression des données
We maintain continuous backups for the last 35 days. If you uninstall the bot, data that belongs to your workspace is deleted within 14 days.
Règle de stockage des données
We store all data using the latest encryption standards.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no