Règle de conservation des données
IP2Location only keep user ID as an identifier without any sensitive data.
Règles d’archivage et de suppression des données
IP2Location only keep user ID as an identifier without any sensitive data and will remove when the app is uninstalled.
Règle de stockage des données
IP2Location will store user data a secure Amazon RDS storage.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no