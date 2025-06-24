Simployer Employee Surveys

Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Simployer will retain data for as long as your company utilizes the service, or until your given user is removed from the service. If the service is discontinued, we automatically prune all personal data. When a user is removed, we automatically prune away personal data within 30 days (so as to allow for a grace period of unwanted deletions and rotate out data from backups)

Règles d’archivage et de suppression des données Simployerperforms daily backs up data for a continuity perspective and holds backups for 30 days until they are rotated out. If the service is discontinued, we automatically prune all personal data. When a user is removed, we automatically prune away personal data within 30 days (so as to allow for a grace period of unwanted deletions and rotate out data from backups). Individuals may also request removal of their personal data at their discretion.

Règle de stockage des données Simployer stores all data encrypted and within its own infrastructure hosted by our own infrastructure partner. Any medium that is used for storage goes through secure destruction and data wiping upon removal/rotation.

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://www.simployer.com/support/documentation/simployer-trust-center/gdpr-and-privacy/sub-processors/?r=1