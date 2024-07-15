Hanzo Illuminate

Règle de conservation des données
Hanzo will collect and retain Customer Data only as directed in response to active Matters (defining applicable users, channels and/or timeframes) which have been initiated and maintained within the application.
Règles d’archivage et de suppression des données
Hanzo will automatically remove Customer Data as directed and when no longer required for active Matters being maintained within the application.
Règle de stockage des données
Hanzo will store Customer Data in accordance with our data security and privacy policies, and only within secure hosting facilities for each customer.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted (single instance/single tenant)
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no