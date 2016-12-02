이 어플리케이션은 슬랙에서 재미있는 짤이나 움짤을 공유하기 위해 만들었습니다./짤 혹은 /jjal 커맨드로 감정이나 키워드를 입력해주세요. 짤봇이 입력한 키워드에 잘 맞는 이미지를 찾아드립니다.팀 내에서 쓰고 싶은 짤은 /짤추가 명령어를 사용해주세요. /짤추가 로 입력한 짤은 어떠한 곳으로도 공개되지 않으며 팀 내에서만 사용 가능합니다.문의사항이나 요청사항이 있으시면, https://jjalbot.com/support 으로 부탁드립니다.감사합니다.This is application for supporting Korean meme so called jjal. You can use it with slack command /jjal or /짤 [keyword]. It's something like giphy or gif bot. But for koreans. Try this! /짤 땡깡
짤봇 pourra faire :
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