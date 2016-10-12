Did everyone on your team see The Force Awakens, except for Carl? Spoiler allows you to post a spoiler alert message in a channel. A team member only sees it if that team member clicks to reveal it.
Spoiler pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
When someone requests data to be deleted, our team does not need to take any action, but simply responds to indicate that we do not persist any user data.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
crew@fountstudio.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)