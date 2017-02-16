Règle de conservation des données
Roadmap will retain your data while your account is active with us.
Règles d’archivage et de suppression des données
Roadmap will purge your data from our systems when you delete your account.
Règle de stockage des données
We store all our data in Canada in encrypted storage.
Site(s) de centre de données
Canada
Détails sur l’hébergement des données
We host all our data on DigitalOcean in the ca-central-1 region.
Société chargée de l’hébergement des données
DigitalOcean
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs