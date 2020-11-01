Règle de conservation des données
Winningtemp will retain customer data in accordance with GDPR.
Règles d’archivage et de suppression des données
Winningtemp will archive and remove customer data in accordance with GDPR.
Règle de stockage des données
Winningtemp will store data using encryption at rest in accordance with industry standard.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
AWS Fargate, AWS EKS, AWS RDS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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