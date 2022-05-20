Règle de conservation des données
Customer log data is only kept for 7, 14, or 30 days
Règles d’archivage et de suppression des données
Removed according to the plan that the customers has 7, 14, or 30 days
Règle de stockage des données
None
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Mezmo uses Amazon Web Services (AWS) Data Centers which are located in the United States of America. For IBM Customers, there are data centers located across multiple regions.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, IBM Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs