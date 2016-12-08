Procédure de demande de suppression de données

A user can per request ask to get his/her user deleted. We want this to be a manual process, in order to disallow people from keep signing up for new trials. When a user asks for deletion, the user data will be deleted from: - Our database (Elasticsearch) - Intercom - MailChimp (in case the user signed up for the newsletter) - Backups (we don't want to modify already created backup data, why we create a new total backup and delete the old one)