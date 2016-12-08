elmah.io is a cloud based error logger and management tool for .NET web applications. Based on the de-facto standard error component ELMAH, logging errors from your webserver requires nothing more than installing a NuGet package. We support both ELMAH as well as popular .NET logging frameworks like log4net, NLog and Serilog.When installed, all exceptions on your webservers will automatically be synced to elmah.io’s powerful infrastructure based on Elasticsearch and Windows Azure. Everything from full-text to time-based searches fly at supersonic speed. Our integration with Slack automatically notify your team members when new errors are logged.elmah.io is a paid service, but you can sign up for a free 21 day trial.
elmah.io pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
A user can per request ask to get his/her user deleted. We want this to be a manual process, in order to disallow people from keep signing up for new trials.
When a user asks for deletion, the user data will be deleted from:
- Our database (Elasticsearch)
- Intercom
- MailChimp (in case the user signed up for the newsletter)
- Backups (we don't want to modify already created backup data, why we create a new total backup and delete the old one)
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
info@elmah.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)