Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Our database has a ‘Point In Time Restore’ mechanism (PITR). We also backup the entire database every 24 hours. This backup is stored in another system and region from where the database is hosted and is kept for 30 days.

Règles d’archivage et de suppression des données Once requested, data is removed in seven days from our database (usually after a couple of hours). Data could be present in backups for up to 30 days after the removal of the data from our database. In total, that’s a maximum of 37 days that the data could be present in our systems and/or backups after removal request.

Règle de stockage des données The data is logically segregated. Every customer has its own unique domain (company.bucketlist.org) and data is always stored using the company as a primary key and identifier. The data is encrypted at rest wether it’s in the live database or in our backups.

Site(s) de centre de données Canada, États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted

Société chargée de l’hébergement des données DigitalOcean