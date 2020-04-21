Règle de conservation des données
Bugsnag retains the Customer Data we receive as described in our Privacy Policy for as long as you use our Services or as necessary to fulfil the purpose(s) for which it was collected, provide our Services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws.
Règles d’archivage et de suppression des données
Bugsnag will erase the data once the retention period has passed and backups of the data will be deleted after a 7 day period.
Règle de stockage des données
Data is stored at multiple redundant locations in order to ensure availability. Security controls, such as encryption at rest, are used to protect data from accidental or unlawful destruction, alteration or disclosure.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Storage
Société chargée de l’hébergement des données
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs