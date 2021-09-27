Règle de conservation des données
Data will remain in your Raygun account until your data retention period expires for that data, or you manually choose to delete this information from your account settings.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is maintained in our data stores and backups for up to 2 weeks following removal which is either triggered by you, one of your team, or by Raygun’s data retention policies. After this period the data is completely removed from our systems to support your data retention and destruction policies.
Règle de stockage des données
Raygun uses encrypted data storage and secure backups keep your data protected. Data backups are maintained for 2 weeks at which point they are automatically and permanently deleted.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs