Chat:Bridge

Date du dernier test d'intrusion
2023-07-24
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Okta, OneLogin, Google Cloud SSO
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@zagile.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
URL du programme de divulgation des vulnérabilités
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Platform provider Salesforce Heroku
Utilise la rotation de jeton
no