Règle de conservation des données
Kaomoji retains necessary account data such as User ID and saved shortcuts indefinitely until a user requests deletion via the support email address.
Règles d’archivage et de suppression des données
Kaomoji does not archive data outside the scope of the retention policy, and data removal is available through manual request via the support email address.
Règle de stockage des données
Data is stored encrypted at rest and in transit.
L’application/le service a des sous-processeurs
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