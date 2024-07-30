MadCap Flare Online is a cloud-based platform that lets you plan, track, and manage the processes, content, and teams that are at the heart of your organization. It is especially ideal for MadCap Flare Desktop users, but even non-Flare Desktop users can take advantage of Flare Online features, such as its task management system. The MadCap Flare Online app lets you integrate your Slack account with Flare Online's notification system. By doing this, all types of activity alerts can be fed directly to your Slack channels, making it easier for you to remain informed and communicate with others when certain events take place in Flare Online. MadCap Flare Online requires a monthly or annual paid subscription. Users can also sign up for a free 30-day trial of Flare Online.