Copper crm seamlessly integrates with G Suite so you can track leads, monitor activity, and close deals - all from your inbox.Copper — the crm that works for you. - Syncs with Gmail so you can work right out of your inbox - Zero data entry so you can focus on selling, not updating your crm - Get up and running in a matter of days, not months - Requires zero training - it’s that intuitive and easy to use - Designed to look and feel exactly like Google When you connect Copper to Slack, you can select the channel each type of notification about updates to leads or opportunities should be sent to. To integrate with Slack you must have a free trial or paid Copper account. Don't have any account? Start a free 14-day trial by visiting copper.com.
Copper pourra voir :
Copper pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Copper CRM, Inc. will retain customer data in accordance with GDPR.
Règles d’archivage et de suppression des données
Copper CRM, Inc. will remove customer data in accordance with GDPR.
Règle de stockage des données
Copper CRM, Inc. will store customer data in accordance with GDPR.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
Customer may request data deletion by contacting Copper Customer Support at support@copper.com.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Okta
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@copper.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)