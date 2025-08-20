A lot happens in the world of Slack, and it can be hard to stay on top of it all. Chronicle provides many features to help you monitor and manage everything going on in your workspace. Chronicle provides: Message Monitoring - Easily monitor messages for credit cards, passwords, profanity, and custom patterns.

Inactive Channel Scanning - A powerful channel scanner helps you detect and archive inactive channels.

Event Monitoring - Chronicle can alert you directly in Slack about over 25 unique events to keep you aware of what's happening in your Slack team.

Scheduled Inactive Channel Reports - Scheduled inactive channel reports deliver reports to Slack about how many channels are inactive every day, week, or month.

Intuitive Dashboard - Chronicle's intuitive dashboard puts the most important information first so you can easily stay on top of your team

Inactive Channel Notifications - Inactive channel notifications take the work off of your shoulders and let members of an inactive channel decide if it should be archived. Chronicle provides a 30 day free trial for all plans. You can sign up for Chronicle and try it out by simply adding Chronicle to Slack.