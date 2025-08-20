Règle de conservation des données
We retain data in order to effectively provide the features of our application.
Règles d’archivage et de suppression des données
We will remove data at the request of the customer within 30 days of receiving a request.
Règle de stockage des données
We store the data consistent with industry best practices.
Site(s) de centre de données
États-Unis
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no