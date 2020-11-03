Règle de conservation des données
Weeby Studio Ltd. will retain Customer Data in accordance with a Customer's instructions and in compliance with applicable law and legal process. Customer Data is stored as long as the account exists.
Règles d’archivage et de suppression des données
Weeby Studio Ltd. will remove Customer Data in accordance with applicable data protection laws. We may need to retain certain information for record-keeping purposes. Customers can delete their accounts. Our backups will be deleted after 14 days.
Règle de stockage des données
Customer Data is stored in our hosting provider's data center. Customer Data and our source code are automatically backed up on daily basis. We keep our backups for 14 days.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
Digital Ocean
L’application/le service a des sous-processeurs
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