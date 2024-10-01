Sisense for Cloud Data Teams is an analysis platform built for data teams. It lets them easily connect their databases and turn SQL queries and billions of rows of data into beautiful reports and dashboards that can be shared with anyone. When installed, this app for Slack will automatically attach message previews to reports and dashboard links when shared in Slack. Message previews will appear for reports and dashboards with restricted access, but will exclude all sensitive data and information. You must have an active Sisense for Cloud Data Teams account to install and use this app.