Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
We currently support SSO with multiple identity providers, such as LDAP, SAML, OAuth, OpenID, OpenID Connect, and JSON Web Tokens (JWTs) - all of the common and most popular identity standards.
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@mural.co
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Utilise la rotation de jeton
no