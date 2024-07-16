Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Fellow will retain customer data required for the operation of Fellow until and unless a request is made for deletion, or as required at the time of termination of a customer agreement, with exceptions as required by law. Fellow reserves the right to delete data upon termination of any customer agreement.

Règles d’archivage et de suppression des données Fellow will remove any customer data within 7 days of receipt of a formal request.

Règle de stockage des données All customer data is encrypted in transit and at rest. Customer data is not permitted outside of our secure cloud-hosted data centers (e.g. employee laptops).

Site(s) de centre de données Canada, États-Unis

Détails sur l’hébergement des données All customer data is hosted in the cloud, at our datacenter provider (Amazon AWS).

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://fellow.app/fellow-app-sub-processors/

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Subprocessors used for LLMs are available here: https://fellow.app/fellow-app-sub-processors/

Confirmer les paramètres de conservation des LLM We have zero-retention agreements in place for all data sent to and generated by LLMs.

Politique de confidentialité des données du LLM Multi-tenant