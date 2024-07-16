Règle de conservation des données
Fellow will retain customer data required for the operation of Fellow until and unless a request is made for deletion, or as required at the time of termination of a customer agreement, with exceptions as required by law. Fellow reserves the right to delete data upon termination of any customer agreement.
Règles d’archivage et de suppression des données
Fellow will remove any customer data within 7 days of receipt of a formal request.
Règle de stockage des données
All customer data is encrypted in transit and at rest. Customer data is not permitted outside of our secure cloud-hosted data centers (e.g. employee laptops).
Site(s) de centre de données
Canada, États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
All customer data is hosted in the cloud, at our datacenter provider (Amazon AWS).
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
We have zero-retention agreements in place for all data sent to and generated by LLMs.
Politique de confidentialité des données du LLM
Multi-tenant
Politique de résidence des données des LLM
Fellow's AI partners use servers located in the United States.