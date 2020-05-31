Règle de conservation des données
Our data retention policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Règles d’archivage et de suppression des données
Our data archival/removal policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Règle de stockage des données
Our data storage policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Irlande, Allemagne, Singapour, Australie, Inde, Brésil
Détails sur l’hébergement des données
We host our data in AWS regions around the world. Not all data is hosted in all regions.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs