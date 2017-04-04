Suitest notification app is on Slack!You can now integrate Suitest directly with your Slack channels. Receive short messages regarding the progress of your test packs and get notified across your devices when Suitest has finished testing.Get your notification through the Suitest app on Slack immediately when: * All test were finished on your devices. * An error is produced on one of the devices.Suitest integration app requires Suitest account. No additional fees.Additional significant features are coming soon, so stay tuned!
Suitest pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Customer Data are retained as long as the user has an active account.
Règles d’archivage et de suppression des données
We will remove Customer Data on request.
Règle de stockage des données
Customer Data are retained as long as the user has an active account.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
Write request to support@suite.st.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
support@suite.st
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)