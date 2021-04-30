Règle de conservation des données
Contracts and other Legal documents; Records subject to legal-hold Indefinite
Confidential records 7 years
Internal-use Only 2 years
Public, including transitory records Subject to deletion at any time
Règles d’archivage et de suppression des données
At the end of the retention period, business records and associated back-ups must be destroyed in accordance with their classification. Client information must be returned to the client in a then-current industry-standard format as applicable prior to destruction. Destruction follows the NIST 800-88 guidelines for media sanitization.
Classification Hard Copy Records Electronic Records
Confidential Cross-cut shredding Destroy
Internal-use Only Cross-cut shredding Purge
Public Disposal / recycling Clear
Règle de stockage des données
4.0 Encryption
Classification Encryption in Transit Encryption at Rest
Confidential Required Required
Internal-use Only Required Optional
Public Optional Optional
Site(s) de centre de données
Canada
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no