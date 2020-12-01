Règle de conservation des données
Bugcrowd's data retention policy is compliant with SOC2, ISO27001, and ISO27017.
Règles d’archivage et de suppression des données
Bugcrowd's data archival/removal policies are compliant with SOC2, ISO27001, and ISO27017.
Règle de stockage des données
Bugcrowd stores data in accordance to SOC2, ISO27001, ISO27017, and the NIST standard.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted with encrypted backups.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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