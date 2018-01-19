MiserBot makes it easy for your team to know what’s going on with your AWS cost. It helps you save money and it keeps your team productive.MiserBot tells you how much your AWS cloud is costing you, today - before it's too late to correct anything. It finds the top services and usage types that are driving your AWS cost up.
miserbot pourra voir :
miserbot pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.