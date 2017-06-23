WinZip Enterprise for Slack

Règle de conservation des données
After users login Slack in WinZip, WinZip will save the information in the local DB. So that users can send message to slack chatters.
Règles d’archivage et de suppression des données
After users login out their Slack accounts, WinZip will remove the local DB.
Règle de stockage des données
After users login Slack in WinZip, WinZip will save the information in the local DB. So that users can send message to slack chatters.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
WinZip will save the information in the local DB.
Société chargée de l’hébergement des données
N/A
L’application/le service a des sous-processeurs
no