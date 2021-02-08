Churn Buster

Date du dernier test d'intrusion
2021-02-08
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
support+security@churnbuster.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
yes
URL du programme de divulgation des vulnérabilités
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
yes
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
yes
URL du programme « Bug Bounty »
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Stripe for Payment Processing, Postmark for Email Delivery, Intercom for User Management, Sentry for Error Reporting, Logentries for Logging, Twilio for SMS Delivery, Zapier and Slack for Integrations
Utilise la rotation de jeton
no