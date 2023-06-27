Move all data to your warehouse - any source, any destination, any format Hevo helps you bring data from any source - SQL/NoSQL databases or cloud applications or mobile & web SDKs, into a data warehouse - Redshift, BigQuery...Our integration for Slack enables users to receive real-time updates about their account activity into their Slack Channels
Hevo pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
If a user wants to delete their data from Hevo, they can request it by sending an email to security@hevodata.com. After receiving the request, our compliance officer will review it, and the data deletion process will be completed within 30 days from the date of the request.
Our app does not require any third party auths/connections to function.
Conforme à la loi HIPAA
yes
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Google
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
security@hevodata.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)