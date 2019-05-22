Règle de conservation des données
Your privacy and the data security is paramount for us. We store the minimum data needed for you to provide our services, and we store them as long as you continue using our app. Our customers can choose to have their data removed anytime by removing their Slack integration from our product.
Règles d’archivage et de suppression des données
Mobile Action app is completely dependent on the products of Mobile Action. All users can have their data deleted by removing their Slack integration from Mobile Action products. Additionally, the customers can request for removal of their data by making a request to help@mobileaction.co.
Règle de stockage des données
Data transfer is done using HTTPS and all data is stored and protected by AWS RDS. All Mobile Action endpoints are secured by contemporary authentication measures.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted via AWS RDS.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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