UpRaise is an agile performance management tool natively developed as a Jira app. Core features of UpRaise include -• Objectives & Key Results (OKRs) • Continuous Feedback • Performance Reviews • Company DirectoryThis integration helps you receive updates from UpRaise in your Slack workspace.
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