Feedback Loop is an Agile Research platform for rapid consumer feedback. Used by product managers and researchers, Feedback Loop allows you to go from questions to data in days.This app will receive notifications related to account activity on Feedback Loop, including notifications when new research data is available.Feedback Loop is a paid service. This app will function only when paired with an active Feedback Loop account. It may only be added or configured by a Workspace Administrator for the account.
Feedback Loop pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Général
Confidentialité et gouvernance des données
Certifications et conformité
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@alphahq.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)